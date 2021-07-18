سكيكدة: زوّار وموظفو المقرات الإدارية العمومية ممنوعون من الدخول من دون تلقيح

أجبرت مصالح ولاية سكيكدة كافة الموظفين وزوار المقرات الإدارية العمومية بضرورة التلقيح ضد فيروس كورونا من أجل الدخول إلى تلك الأماكن.

وحسب تعليمة موقعة من قبل والي ولاية سكيكدة عبد القادر بن سعيد، إلى رؤساء الدوائر والمجالس البلدية. فإنه تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية. وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية ، فقد أمر الوالي من خلال التعليمة كافة موظفي المصالح من أجل إجراء عملية التلقيح ضد فيروس كورونا بصفة إجبارية دون إستثناء

وأوضحت التعليمة أنه سيتم إتخاذ إجراءات صارمة للمتأخرين أو الرافضين لهذه العملية. وعلى ذلك سيتم بعد نهاية الحملة منع أي شخص من الإلتحاق بمنصب العمل مالم يستظهر بطاقة التلقيح. دون الإخلال بالإجراءات التأديبية الأخرى. كما سيطبق هذا الإجراء عى الزوار والوافدين لمقرات الإدارات العمومية