سكيكدة.. زيتوني يأمر بتسريع وتيرة أشغال سكنات”عدل”وتدارك التأخر المسجل في المشاريع الجاهزة

حل اليوم السبت 18 سبتمبر 2021، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، فيصل زيتوني بولاية سكيكدة من أجل معاينة مشاريع عدل بهذه الولاية.

و رافقه في هذه الزيارة التفقدية كل من المدير العام المساعد المكلف بمتابعة المشاريع، المدير الجهوي لوكالة عدل عنابة ومدير السكن و التعمير والهندسة المعمارية البناء مدير التجهيزات العمومية و مدير سونلغاز لولاية سكيكدة .

المدير العام وخلال تفقده للأشغال في السكنات الجاهزة بمشروع 1700 مسكن عدل ومشروع 1200 المحاذي له بدائرة الحروش إستمع الى عرض قدمه المدير الجهوي لوكالة عدل عن مشاريع صيغة البيع بالإيجار و عن تقدم الأشغال بالسكنات الجاهزة و المشاريع المنطلقة مؤخرا.

وجه المسؤول الأول عن وكالة عدل تعليمات من أجل تدارك التأخر المسجل في المشاريع الجاهزة خاصة في موقع 1700 و 1200 مسكن عدل بالحروش و 1400 مسكن عدل بالزفزاف و موقع 500 مسكن سيدي مزغيش و 400 مسكن برمضان جمال وكذا 1700 + 500 مسكن عدل بفلفلة ، حيث دعا إلى ضرورة إحترام الآجال التعاقدية الخاصة بالمشروع ، ملزما مؤسسات الإنجاز بدعم الورشات باليد العاملة والمواد الأولية في أقرب وقت ممكن .

ووجه زيتوني تعليمات صارمة من أجل تنصيب مؤسسات مقاولاتية مناولة بأشغال التهيئة الخارجية بموقع 1700 مسكن و موقع 1200 مسكن بالحروش الذي يعرف تأخر في أشغال جدار الدعم الخارجي، داعيا ضرورة تنصيب مؤسسات مقاولاتية مناولة لإكمال أشغال الداخلية في بعض العمارات في الموقع نفسه و في موقع 400 مسكن بسيدي مزغيش، فيما وجه إنذارا شفوي للقائمين على المشروع 1700+1200 بسبب التقاعس الذي يتحمله مسؤوليته القائمين على المشروع و مؤسسة الإنجاز ziec .

ومن جهته دعا إلى تسريع أشغال خزانات المياه المتبقية وكذا المحولات الكهربائية بموقع 1700+1200 مسكن فيما إلتزمت مؤسسة سونلغاز بتوصيل مؤقت للتجزئات المنتهية بها الأشغال و التي تضم 364 وحدة سكنية من مشروع 1200 مسكن بالحروش .

فيما ألح المدير العام على ضرورة الإنطلاق في الأشغال بكل من موقع 800 مسكن عدل الحدائق و 600 +1200 مسكن عدل بعزابة و 352 برمضان جمال 500 مسكن بأمجاز الدشيش مع تدعيم ورشات المواقع المذكورة بالموارد المادية و البشرية والبداية في صب الخرسانة المسلحة للأساسات في أجل لايتعدى 10 أيام .

وختم المدير العام زيارته بلقاء مع ممثلي المكتتبين الذين طرحوا بعض الإنشغالات المتعلقة بتقدم الأشغال و الإنطلاق في المشاريع حيث قدم لهم شروحات عنها ، مؤكدا أن هذه الزيارة جاءت لتسريع وتيرة الأشغال و توجيه مخطط عمل لمختلف المشاريع .وفي السياق ذاته رحب ممثلي المكتتبين بقرارات المدير العام التي تدعوا الى رفع وتيرة الأشغال و التنسيق أكثر من أجل تسليم أكبر قدر ممكن من السكنات في عملية التسليم المرتقبة شهر نوفمبر المقبل .