سكيكدة: سرقة أجهزة الفرع البلدي ببومعيزة في بن عزوز بعد السطو عليه

فتحت مصالح الدرك الوطني، ببلدية بن عزوز، في سكيكدة، تحقيقا في عملية السطو على الفرع البلدي لقرية بومعيزة.

وحسب ما توفر من معلومات، فإن العملية تمت ليلة أمس، ونفذها مجهولون.

وأسفرت العملية على سرقة 3 أجهزة للإعلام الآلي غير مربوطين بشبكة المعلومات الإدارية و جهاز تلفاز.

إلى ذلك أكدت مصادر النهار، بأن العملية التي تمت ليلا من قبل عصابة مجهولة العدد والهوية، اقتحمت المقر ليلا عن طريق الباب الخلفي للمبنى.

وقامت بالإستيلاء على الأجهزة الموجودة به، وهي 3 أجهزة إعلام آلي و جهاز تلفزيون من الحجم الكبير.