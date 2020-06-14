سكيكدة: شاب مختل عقليا ينتحر برمي نفسه من الطابق الثالث

أقدم، صباح اليوم، شاب يبلغ من العمر 32 سنة على وضع حد لحياته بحي عدل بمدينة عزابة في سكيكدة.

وحسب ما توفر من معلومات فإن الضحية الذي يعاني من اضطرابات نفسية رمى بنفسه من الطابق الثالث لعمارة ما تسبب في وفاته بعين المكان.

هذا وقد تم تحويل جثة الضحية من قبل أعوان الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المدينة.