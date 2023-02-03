سكيكدة: شاب يقتل جاره ويحاول دفنه في الغابة ببلدية بين الويدان

أوقف، ليلة أمس، موالون من قرية ” الحارك ” التابعة لبلدية بين الويدان غربي سكيكدة. شخصا كان يقوم بدفن جثة شخص آخر، كان يحملها في صندوق سيارته الخلفي.

وحسب ما توفر من معلومات، فإن الجاني قام بقتل الضحية واخفاء جثته داخل صندوق سيارته الخلفي. قبل ان يتنقل إلى منطقة الحارك ببين الويدان ويحاول دفن جثته هناك. وتحديدا بالقرب من الطريق الوطني رقم 43 أين سلك طريقا غابي قصد.

وحين باشر عملية الدفن تفطن أحد الموالين اللذين يملكون اسطبلات بالمكان. واخبر الجيران وكل من بالمكان لتتم محاصرة الجاني إلى غاية تدخل عناصر فرقة الدرك الوطني التي اوقفته. وتكفلت بإجراءات نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بتمالوس. و بالتنسيق مع المصالح المختصة، على ان تباشر التحقيقات في القضية سيما وأن الضحية والجاني جاران.