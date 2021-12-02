سكيكدة: شاب يقتل زوجة والده طعنا ويحاول الانتحار

اهتز، مساء اليوم، الحي العتيق حومة الطليان بوسط مدينة سكيكدة ، على وقع جريمة ارتكبها شاب في حق زوجة والده، قبل أن يحاول الانتـحار شـنقاً بعدها، لكن المحاولة فشلت بعد تدخل الجيران.

وعلى إثر ذلك تدخلت مصالح الحماية المدنية تدخلت لنقل جثة الضحية بعد الانتهاء من الاجراءات التي باشرتها الجهات القضائية والأمنية.

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شهدت بلدية القليعة، في تيبازة، حادثة مروعة، بعدما أقدم شاب، على قتل آخر في ربيع العمر، بطريقة بشعة.

وتوفي شاب يبلغ من العمر 18 سنة اليوم الأحد بمستشفى سيدي غلاس، متأثرا بجراحه العميقة ونزيف حاد، بالرغم من إجرائه لعملية جراحية.

وتلقى الضحية، يوم السبت، ضربة بواسطة مفكك براغي “تورنفيس”، على مستوى الرأس. ووقعت هذه الحادثة، بحي الردار التابع لبلدية القليعة بولاية تيبازة.

وحسب ذات المصدر فإن الضحية الذي يقيم بحي علي عماري أو ما يعرف بحي “كومينال” ببلدية فوكة، دخل في خلاف مع شخص آخر، يقيم بالقليعة.

لتتطور الأمور وتتحول إلى عراك تبادل فيها الطرفين اللكمات، ليقوم أحدهما بطعن الآخر على مستوى الرأس.

ومن جهتها، فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في الحادث لمعرفة السبب الحقيقي لوقوع الجريمة وكذا البحث عن الجاني.

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