سكيكدة: شاب يقتل عجوز بطعنات خنجر داخل منزلها

أخبار الجزائر
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سكيكدة: شاب يقتل عجوز بطعنات خنجر داخل منزلها
بقلم محمد حمادة

اهتزت مدينة الحروش جنوبي سكيكدة، مساء اليوم، على وقت جريمة قتل نفذها شاب في العقد الثالث من العمر في حق سيدة في العقد السادس من العمر.

وحسب مصالح الحماية المدنية فإن عناصرها تدخلت، لاجل نقل جثة امراة من منزلها بحي نفير محمود وسط مدينة الحروش بسكيكدة، مطروحة على الأرض مصابة بجرح مفتوحة على مستوى الصدر (جهة القلب) متوفية في عين المكان، وتم نقلها من الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الحروش.
وفي وقت باشرت مصالح الأمن تحقيقا للحادثة، تقول مصادر النهار أن الشاب الجاني أقدم على توجيه طعنات خنجر على مستوى الجهة اليسرى للضحية التي تعد من أقاربه إثر خلافات حول اموال.


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