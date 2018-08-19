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سكيكدة… شاهد ما فعل شاب جزائري مع طفل افريقي

أخبار الجزائر
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سكيكدة… شاهد ما فعل شاب جزائري مع طفل افريقي
بقلم محمد حمادة

لم يرفض هذا الشاب الجزائري طلب طفل لاجيء افريقي الذي أراد أن يجرب ما يفعله الاطفال.

والشباب الجزائرين خلال الاحتفالات خاصة الاعراس عندما يخرجون من نوافذ السيارات.


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