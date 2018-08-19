سكيكدة… شاهد ما فعل شاب جزائري مع طفل افريقي

والشباب الجزائرين خلال الاحتفالات خاصة الاعراس عندما يخرجون من نوافذ السيارات.
تستعد المؤسسات التربوية لاستقبال الموسم الدراسي الجديد 2018-2019.
حيث يتم تحضير الاقسام عبر طلاء الجدران وغسل الطاولات.
بأشراف من الطاقمين التربوي و الاداري للمؤسسات التربوية.
https://www.youtube.com/watch?v=aruMI8Yc48Q
لم يرفض هذا الشاب الجزائري طلب طفل لاجيء افريقي الذي أراد أن يجرب ما يفعله الاطفال.
والشباب الجزائرين خلال الاحتفالات خاصة الاعراس عندما يخرجون من نوافذ…
شهدت ولاية مستغانم الساحلية منذ بداية موسم الإصطياف توافد أكثر من 8ملايين و 140 ألف مصطاف لشواطئها.
وحسب ما أدلى به المكلف بالإعلام لمديرية الحماية المدنية،"بشير…
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