سكيكدة.. شخص يحاول قتل جاره باستعمال بندقية صيد في الحروش

شهدت المفرزة رقم 1 ببلدية الحروش بسكيكدة، اليوم السبت، حادثة إقدام شخص على محاولة قتل جاره باستعمال بندقية صيد.

حيث تعرض شاب يدعى “ط.ط” في العقد الثالث من العمر لطلقات نارية، من بندقية صيد من قبل جاره أمام منزل الأول، أصيب على اثرها بجروح متفاوتة الخطورة على مستوى الفخذ الأيمن.

قبل أن يتم تحويله إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى مدينة الحروش، أين تلقى الإسعافات اللازمة وأكدت مصادر طبية بعين المكان أن حالته مستقرة إلى حد الساعة.

وفي وقت تم توقيف الجاني من قبل المصالح الأمنية المختصة اقليميا، أكدت مصادر “النهار” بأن المعني يعاني من مشاكل نفسية قد تكون السبب الرئيسيى في الحادثة، التي بوشر بشأنها تحقيق لتجديد ملابساتها.