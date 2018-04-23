سكيكدة.. صفقة تزويد قرية بالماء الشروب تجر “مير” الزيتونة إلى العدالة 

علم النهار أونلاين، من مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق بمحكمة الحروش، بولاية سكيكدة،

قد شرع في الاستماع إلى رئيس بلدية الزيتونة السابق،وكاتبها العام ومقاول،وموظفين بالبلدية بخصوص تهم تتعلق بابرام صفقة مخالفة للأحكام المعمول به.

وكشفت التحقيقات التي قامت بها الضبطية القضائية في هذه القضية طفت إلى السطح في عهدة المجلس السابق،

اثر ابرام البلدية لصفقة مع احدى المقاولات لأجل ربط إحدى القرى بالماء الصالح للشرب، قبل أن يسحب المشروع من المقاولة المعنية إثر توقيف المير المتهم في قضية الحال،

ومجىء رئيس جديد قام منح المشروع لمقاولة أخرى درن تغيير اسم المقاول الأول.