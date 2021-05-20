سكيكدة.. ضبط 60 كلغ من الدجاج الفاسد بأحد المطاعم
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة العامة بأمن سكيكدة، من ضبط 60 كلغ من اللحوم البيضاء غير صالحة للإستهلاك بأحد مطاعم الولاية.
وجرت هذه العملية بالتنسيق مع أعوان قمع الغش بمديرية التجارة والمصالح البيطرية لسكيكدة.
هذا وقد تم سحب الكمية المحجوزة وإتلافها، فيما اتخذت جميع الاجراءات القانونية ضد المخالف.
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تمكنت المصلحة الولائية للشرطة العامة بأمن سكيكدة، من ضبط 60 كلغ من اللحوم البيضاء غير صالحة للإستهلاك بأحد مطاعم الولاية.
وجرت هذه العملية بالتنسيق مع أعوان…
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