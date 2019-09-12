سكيكدة.. عائلات تستفيد من سكنات جديدة وتصر على الاحتفاظ بأخرى قديمة مهددة بالانهيار

برأت مصالح ولاية سكيكدة، اليوم الخميس، ذمتها في أي مكروه أو حادث قد يصيب عائلات تقطن بأكواخ قصديرية مهددة بالانهيار.

وأصدرت مصالح ولاية سكيكدة بيانا وقعه الوالي حجري درفوف، فضحت فيه عائلات تقيم بأكواخ قصديرية مهددة بالانهيار.

وقال البيان إن تلك العائلات رفضت إخلاء سكناتها المهددة بالانهيار، رغم أنها استفادت من سكنات اجتماعية جديدة في موقع بوزعرورة.

وأوضح البيان أن السكنات القديمة التي تتمسك بها تلك العائلات، جرى تصنيفها من طرف هيئة CTC في خانة البنايات الحمراء.

كما جاء في بيان الوالي أنه ورغم أن تلك العائلات اختارت مواقع سكناتها الجديدة ورقم الطابق والعمارة، وسددت مستحقات الإيجار، لكنها رفضت إخلاء السكنات القديمة.

وعلى إثر ذلك، يضيف البيان، تم رفض منح تلك العائلات مفاتيح السكنات الجديدة.

واتهم البيان تلك العائلات بأنها أخلفت بالتعهدات المكتوبة التي التزمت فيها بإخلاء سكناتها القديمة، تمهيدا لهدمها.

وكنتيجة لذلك، شدد الوالي على أنه والسلطات العمومية لا يتحملون مسؤولية أي مكروه قد يحدث لتلك العائلات، تزامنا مع التقلبات الجوية.