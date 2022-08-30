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قناة النهار

سكيكدة :عائلات تعيش الجحـ ـيم بسبب غياب الكهرباء ببكوش لخضر

بقلم قناة النهار
سكيكدة :عائلات تعيش الجحـ ـيم بسبب غياب الكهرباء ببكوش لخضر
كهرباء
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سكيكدة :عائلات تعيش الجحـ ـيم بسبب غياب الكهرباء ببكوش لخضر

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