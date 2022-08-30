قناة النهار سكيكدة :عائلات تعيش الجحـ ـيم بسبب غياب الكهرباء ببكوش لخضر بقلم قناة النهار نشر في 30 أوت 2022 - 15:12 كهرباء شارك غرِّد أرسل 20 0 سكيكدة :عائلات تعيش الجحـ ـيم بسبب غياب الكهرباء ببكوش لخضر إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور </div رابط دائم : https://nhar.tv/FZBVO اقرأ أيضا "زفيزف يكشف عن الحوار الذي دار بينه وبين إيتو: "ما تكلمناش على مباراة الجزائرـ الكاميرون قناة النهار 12 أوت سطيف: من امام بيت العزاء بعين السبت زوج ضـ.ـحايا يروي كيف حاول انقاذ عائلته من ألسنة اللهب قناة النهار 17 أوت تبسة: إرتفاع منسوب مياه الاودية وتدفقها الى الطريق بين بولحاف الدير وعاصمة الولاية قناة النهار 27 أوت أسواق الرحمة للأدوات المدرسية بداية من الفاتح سبتمبر.. هذه التفاصيل قناة النهار 29 أوت الحماية المدنية بالمدية: إنقاذ شخصين مخـ.تنقين داخل نفق منبع مائي والعملية متواصلة لإنقاذ الثالث قناة النهار 16 أوت نهاركم جديد/ "تربية الأبناء".. الطرق الصحيحة والمفاهيم الخاطئة قناة النهار 25 أوت أحوال الطقس / تساقط أمطار رعدية على هذه المناطق قناة النهار 28 أوت "رئيس الجمهورية :" زيارة الرئيس الفرنسي للجزائر كانت ناجحة قناة النهار 27 أوت صريح جدا: هذه هي أسباب غياب الثقافة الصحية عند الجزائريين قناة النهار 29 أوت السعيد شنقريحة يقوم بزيارة إلى الناحية العسكرية الأولى بالبليدة قناة النهار 11 أوت