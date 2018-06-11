سكيكدة : عصابة تسطو على منزل بعد تهديد صاحبته بالقتل بالزيتونة

تمكنت مصالح أمن دائرة الزيتونة بولاية سكيكدة ، من شل نشاط عصابة أشرار خطيرة متكونة من 4 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 20 و 56 سنة من بينهم شخص مسبوق قضائي اختص نشاطها الإجرامي في سرقة المنازل على مستوى المدينة.

العملية جاءت اثر تلقي المصالح المذكورة لشكوى من مواطنة بخصوص تعرض مسكنها العائلي لعملية سطو من قبل مجهولين.

حيث تفاجاءت الشاكية في حدود الساعة الرابعة صباحا من اقتحام شخصين ملثمين لمنزلها العائلي بغرض سرقة الأموال والمجوهرات.

أين استهدف الفاعلون مبالغ مالية معتبرة من العملة الوطنية والأجنبية وكذا مجوهرات من المعدن الأصفر تتمثل في : سلسلة، 6 خواتم، سوار ، محزمة.

واثر ذلك سارع أعوان الأمن المختصين إلى عين المكان أين قاموا بإجراء المعاينات التقنية لمسرح الجريمة ورفع كل ما من شأنه أن يفيد في التوصل إلى الفاعلين مع فتح تحقيق قضائي.

وبتكثيف عمليات البحث والتحري الميدانية باستعمال الوسائل التقنية الحديثة تم تحديد هوية الفاعلين المعروفين لدى مصالح الأمن وتوقيفهم تباعا في ظرف زمني وجيز.

مجريات التحقيق بينت أن المشتبه بهم قاموا بترصد بيت الضحية مستغلين فترة غياب الزوج عن السكن العائلي ومن ثمة الولوج إلى الداخل و الاستيلاء على المبالغ المالية و الأشياء الثمينة بعدما قاموا بتهديد الزوجة بواسطة السلاح الأبيض.

وبعد استكمال الإجراءات الجزائية تم اليوم تقديم المشتبه بهم الأربعة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القل عن جناية تكوين جمعية أشرار السرقة الموصوفة بظروف الليل، التعدد، التسلق، متبوع بالضرب والجرح العمدي والتهديد بالقتل بواسطة سلاح أبيض.

والذي أصدر ضد ثلاثة منهم أمر إيداع الحبس فيما وضع الشخص الرابع تحت الرقابة القضائية.