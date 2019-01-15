سكيكدة : عصابة سرقة المواشي بالحروش وراء القضبان

أمر، مساء اليوم، قاضي للتحقيق لدى محكمة الحروش بسكيكدة، بإيداع 7 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و 33 سنة الحبس المؤقت، بعد متابعتهم بتهمة سرقة المواشي واستعمال مركبة ذات محرك.

وقائع القضية تعود إلى الأسبوع الماضي عندما قام المشتبه بهم ومن بينهم موال من منطقة القنار بولاية جيجل ، بسرقة 23 رأس من الغنم كانت بإسطبل محاذي للطريق الفلاحي بمنطقة بوقرينة بالحروش.

قبل أن يسلكوا طريق قسنطينة والتوجه إلى ولاية جيجل أين قاموا ببيع الأغنام المسوقة للموال هناك ، صاحب الاصطبل وفور اكتشافه للأمر قام باخطار مصالح الأمن التي باشرت تحقيقا في القضية.

والتي اكتشفت خيوطها من خلال التحقيق في قضية سرقة أخرى أين اعترف أحد المشتبه بهم وهو صاحب المركبة التي نقلت المواشي بالأفعال ودل مصالح الامن على افراد العصابة الذين تم توقيفهم تواليا.

حتى الوصول إلى موال ولاية جيجل بعد تمديد الاختصاص اين تم توقيفه واسترجاع رؤوس الماشية المسروقة.