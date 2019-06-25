سكيكدة..عقوبات تتراوح بين السنة وسنتين سجن نافذة لمدير ومقتصد مؤسسة صحة سابقين ومقاول

قضت، المحكمة الابتدائية بعزابة في سكيكدة ، عقوبات السجن النافذ بين السنة والسنتين في حق كل من المدير الأسبق لمؤسسة الصحة الجوارية ببن عزوز ” ا. ر “.

ومقتصد ذات المؤسسة الأسبق “أ. ب”، بالإضافة إلى مقاول بعد متابعتهم بتهم تتعلق بجنحة تبديد أموال عمومية ،استغلال الوظيفة، وجنحة الاستفادة من تأثير الأعوان العموميين.

وقائع هذه القضية التي فتحت في اطار مكافحة الفساد تعود إلى سنة 2010 عندما وردت رسالة مجهولة الى الجهات الأمنية والقضائية لإقليم الاختصاص تفيد بإبرام المؤسسة لصفقات بطريقة مخالفة للتشريعات المعمول بها في المجال.

ليتم على اثر ذلك فتح تحقيق في كل تلك الملفات، أين أجمعت الخبرات المنجزة في الخصوص على أن كل المشاريع انجزت وفقا لقانون الصفقات رغم وجود نقائص في طرق ابرام الصفقات التي تتعلق بمشروع ترميم العيادة المتعددة الخدمات بالمرسى، دهن عيادة وسكن وظيفي ، انجاز حظيرة سيارات بعيادة المتعددة الخدمات بن عزوز.

المسؤولون المتهمون والشهود في القضية صرحوا خلال المحاكمة التي تمت الاسبوع الماضي بأن الصفقات تمت وفقا للتشريعات المعمول بها في المجال، وأن الجمع بين لجنتي فتح وتقييم العروض كان بسبب نقص الاطارات ، وفقدان الخبرة للمتوفرين، هو ما فتح المجال لتسجيل خلل في طريقة ابرام الصفقات المذكورة لكن لم يصل حد الجرم.

المقاول الذي فاز بالصفقة صرح بأن ذلك طان وفقا لقوانين المعمول بها وأن مقولته تتوفر على كل الشروط المطلوبة.

وكانت نيابة ذات المحكمة قد التمست نهاية المحاكمة التي غاب فيها الطرف المدني ممثلا في مديرية الصحة الاسبوع الماضي تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة 3 سنوات سجنا نفاذا في حق المتهمين الثلاثة.