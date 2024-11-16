سكيكدة.. عملية بحث واسعة عن طفل مفقود بغابة بمنطقة الركوبة

أطلقت مصالح الحماية المدنية لولاية سكيكدة زوال اليوم عملية بحث واسعة عن طفل تائه.

وحسب بيان المصالح ذاتها طفل مفقود داخل غابة بمنطقة الركوبة بلدية الاولاد زهور دائرة أولاد اعطية

وتدخلت على الساعة 13سا و32 دقيقة من أجل البحث على طفل تائه داخل غابة بمنطقة الركوبة.

وأضاف البيان أن العملية متواصلة لحد الساعة حبث تم تسخير لها

الفرقة السينوتقنية للكلاب المدربة، و3 شاحنات اطفاء مع 2 سيارتين للإسعاف وسيارتي ربط. وأيضا 20 عون بمختلف الرتب.