سكيكدة: غلق جميع شواطئ الولاية ومنع السباحة فيها إبتداءً من الغد

قرر والي ولاية سكيكدة، اليوم الثلاثاء، غلق جميع الشواطئ المسموحة بالسباحة، إبتداءً من نهار الغد إلى إشعار آخر، كإجراء احترازي من تفادي تفشي فيروس كورونا.

و في بيان نشرته مصالح الولاية، أنه نظرا للإرتفاع الكبير في أعداد المصابين بعدوى فيروس كوفيد 19 ، تقررغلق جميع الشواطئ على مستوى الولاية ابتداء من نهار غد الأربعاء، إلى اشعار آخر.

واكد الوالي أن المخالفين للقرار سيفرض عليهم العقوبات المنصوص عليها قانونيا.

من جهتها دعت مديرية الحماية المدنية لولاية سكيكدة، المواطنين إلى عدم التردد لمختلف الشواطئ لانها ممنوعة من السباحة و غير محروسة وهذا لسلامة الجميع.