سكيكدة: غلق مؤقت للطريق المؤدي لشاطئ وادي بيبي

أعلنت السلطات الولائية في سكيكدة، عن الغلق المؤقت للطريق المعبد غير مصنف المؤدي إلى شاطئ وادي بيبي بتمالوس.

وتم غلق الطريق، بموجب قرار ولائي، وذلك ابتداء من اليوم السبت 20 أوت 2022. ودعت السلطات الولائية، السائقين، إلى إحترام قرار الغلق.

كما تم غلق هذا الطريق، بعد تسجيل حادث مرور مميت أسفر على وفاة 3 أشخاص وإصابة 17 أخرين إثر انقلاب حافلة مصطافين كانت متجهة إلى الشاطئ المذكور.

كما شهد ذات الطريق أول أمس، حادث مرور تمثل في إنحراف انقلاب حافلة تقل مصطافين، أسفر على إصابة 17 شخصا.