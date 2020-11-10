سكيكدة: فتح تحقيق في ندرة الأكسجين بمصلحة كوفيد-19 بمستشفى القل

فتحت مديرية الصحة لولاية سكيكدة تحقيقا بخصوص ندرة الأكسجين بمصلحة كوفيد-19 بمستشفى محمد نطور بالقل.

وكشف مدير الصحة محي الدين تبر “لوأج” أن هناك إجراءات عقابية ستتخذ ضد أي مسؤول في حال تبين وجود تقصير تسبب في ندرة الأكسجين بهذه المصاحة الحساسة.

وجاء قرار فتح تحقيق في هذا الشأن على خلفية تحويل 13 مصابا بفيروس كورونا المستجد من مستشفى القل نحو مصلحة كوفيد-19 بمستشفى تمالوس بسبب نفاذ الأكسجين.

وأشار ذات المتحدث، أن مصالح مديرية الصحة والسكان بحوزتها جدول يومي فيما يتعلق بوفرة الأكسجين عبر جميع مصالح كوفيد-19 وأن تزويد المرضى يتم بصفة عادية ومنتظمة، نافيا تلقيه أي إخطار من مدير مستشفى القل بانعدام الأكسجين من قبل.

وقال ذات المسؤول، أنه فور تلقي مصالحه المعلومة تم إخطار والي الولاية الذي أمر بتوفير هذه المادة و ذلك في “أسرع وقت ممكن”.