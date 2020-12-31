سكيكدة.. فرقة البحث والتدخل bri تطيح بمروج للمؤثرات العقلية

أوقفت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية سكيكدة، شخص تورط في قضية حيازة المؤثرات العقلية بغرض البيع.

بالإضافة إلى حيازة سلاح أبيض بدون مبرر شرعي والممارسة الشبيهة لمهن الصحة.

حيثيات القضية تعود إلى حين ورود معلومات إلى ذات الفرق، مفادها نشاط مشبوه لشخص مشبوه، من ذوي السوابق القضائية، حيث يقوم بترويج الأقراص المهلوسة في أواسط الشباب وهو ما بينته عملية البحث والتحري حيث يمتد نشاطه لعدة أحياء مدينة سكيكدة .

قوات الشرطة وبناءا على تلك المعلومات قامت برسم خطة أمنية من خلال تشكيل أفواج عملياتية لترصد تحركات المشتبه به والتي أسفرت عن توقيفه.

كما أسفرت العملية عن حجز كمية المعتبرة من الأدوية المهلوسة تقدر ب1382 قرص مهلوس من مختلف الأنواع تتمثل فيما يلي:

كيتيل، باركيديل5ملغ،كروكيزين 25 ملغ، لوفازين 25 ملغ، وراكس 25 ملغ، كلونابريم 10 ملغ،إسبيتالوبرام 10ملغ، تيقريثول 200 ملغ.

إضافة إلى 25 قنينة مملوءة من نوع”أيبزوبتيل 20ملل”،”وزينان 20ملل”كما تم حجز خلال العملية مبلغ مالي قدر بحوالي 13 مليون سنتيم.

وبعد إنجاز ملف قضائي ضده تم بموجبه تقديمه أمام النيابة المحلية أين صدر في حقه حكما يقضي بحبسه 10سنوات نافذة.