سكيكدة.. فرقة البحث والتدخل BRI تطيح بمروجين للمخدرات

تمكنت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية سكيكدة من توقيف شخصين تورطا في قضية حيازة المخدرات الشيرة بغرض البيع والاستهلاك.

تعود حيثيات القضية على إثر معلومات واردة إلى فرقة البحث والتدخل BRI ، بأمن الولاية مفادها نشاط مشبوه لأحد الأشخاص يبلغ من العمر 28 سنة، في ترويج المخدرات في أوساط الشباب بوسط المدينة.

وبناءً على تلك المعلومات قامت قوات الشرطة برسم خطة أمنية محكمة للإطاحة بالمشتبه فيه.

وتمكنت من توقيفه بوسط المدينة، حيث تم خلال العملية حجز أكثر من 6 غرام من القنب الهندي على شكل قطع مهيأة للبيع ضبطت بحوزة المشتبه فيه.

بالإضافة إلى سلاح أبيض، سكين من نوع أوبينال، ليتم تحويله إلى مقر الأمن وفتح تحقيق في القضية.

استمرار للتحقيق تمكنت ذات الفرقة من تشخيص أحد شركاء المشتبه فيه الأول، حيث بعد اتخاذ جميع الطرق القانونية بالتنسيق مع النيابة تم توقيفه بقرية علي هزيلة رمضان بلدية إمجاز الدشيش.

عثر بحوزته على صفيحتان من المخدرات “شيرة” بوزن أجمالي قدره 188 غرام.

بالاضافة إلى مبلغ مالي قدره 35000 دج من عائدات بيع المخدرات، ليتم تحويله إلى مقر الأمن.

وبعد إتمام إجراءات التحقيق أنجز ضد المشتبه فيهما ملف قضائي تم بموجبه تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المحلية، أين صدر في حقهما أمر إيداع.