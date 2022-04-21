سكيكدة: فرقة الـ BRB تطيح بمروّج المهلوسات وتحجز 1200 قرص

أمرت نيابة محكمة سكيكدة، بإيداع شخص يبلغ من العمر 41 سنة، الحبس المؤقت. بعد متابعته تهريب مواد صيدلانية ذات منشأ أجنبي والممارسة الشبيهة لمهن الصحة.

وقد تمكنت فرقة قمع الإجرام بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية من الإطاحة بالمعني. وحجز ما قدره 1200 كبسولة بريغابلين ” ليريكا ” ذات التركيز العالي 300 ملغ .

تعود حيثيات القضية على إثر دوريات لعناصر الفرقة بالزي المدني بحي الإخوة بوحجة وسط مدينة سكيكدة. أين لفت انتباههم أحد الأشخاص محل شبهة وبيده كيس بلاستيكي. ليتم التدخل من طرف عناصر الفرقة من أجل مراقبته غير أنه حاول الفرار بمجرد رؤيته لعناصرنا. ليتم ملاحقته وتوقيفه واسترجاع الكيس البلاستيكي والذي كان بحوزته. أين عثر بداخله على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية تقدر بـ 1200 كبسولة بريغابلين ذات منشأ أجنبي.

تمكنت شرطة قسنطينة ممثلة في فرقة البحث والتدخل BRI وبالتنسيق مع الشركاء الأمنيين، من الإطاحة بشبكة إجرامية وحجز كمية من الأقراص المهلوسة.

وفي هذا السياق، أفادت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان لها عن حجز ذات المصالح لأزيد من 5000 كبسولة مهلوسة من دواء بريغابالين.

كما تم حجز هواتف نقالة، ومبالغ مالية ومفاتيح ووثائق مركبتين.

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