سكيكدة: فرقة الـ BRB تطيح بمروّج المهلوسات وتحجز 1200 قرص
أمرت نيابة محكمة سكيكدة، بإيداع شخص يبلغ من العمر 41 سنة، الحبس المؤقت. بعد متابعته تهريب مواد صيدلانية ذات منشأ أجنبي والممارسة الشبيهة لمهن الصحة.
وقد تمكنت فرقة قمع الإجرام بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية من الإطاحة بالمعني. وحجز ما قدره 1200 كبسولة بريغابلين ” ليريكا ” ذات التركيز العالي 300 ملغ .
تعود حيثيات القضية على إثر دوريات لعناصر الفرقة بالزي المدني بحي الإخوة بوحجة وسط مدينة سكيكدة. أين لفت انتباههم أحد الأشخاص محل شبهة وبيده كيس بلاستيكي. ليتم التدخل من طرف عناصر الفرقة من أجل مراقبته غير أنه حاول الفرار بمجرد رؤيته لعناصرنا. ليتم ملاحقته وتوقيفه واسترجاع الكيس البلاستيكي والذي كان بحوزته. أين عثر بداخله على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية تقدر بـ 1200 كبسولة بريغابلين ذات منشأ أجنبي.
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تمكنت شرطة قسنطينة ممثلة في فرقة البحث والتدخل BRI وبالتنسيق مع الشركاء الأمنيين، من الإطاحة بشبكة إجرامية وحجز كمية من الأقراص المهلوسة.
وفي هذا السياق، أفادت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان لها عن حجز ذات المصالح لأزيد من 5000 كبسولة مهلوسة من دواء بريغابالين.
كما تم حجز هواتف نقالة، ومبالغ مالية ومفاتيح ووثائق مركبتين.
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قسنطينة: هذه تفاصيل إختطاف قاصر لطفل وتعذيبه بحامة بوزيان
كما أصدر مجلس قضاء قسنطينة بيانا يوضح من خلاله ملابسات الحادثة التي وقعت بحر الأسبوع المنصرم. على خلفية حادثة اختفاء الطفل “ب.س.ع” و الذي يبلغ من العمر 5 سنوات.
وحسب البيان، فقد إختفى الطفل البالغ من العمر 5 سنوات من منزله العائلي. الكائن بحامة بوزيان يوم 07 افريل 2022 في حدود الساعة 22.00 ليلا في قسنطينة. و لم يظهر له اثر. ليتم تكثيف الأبحاث من طرف عناصر الامن الوطني التابع لقطاع حامة بوزيان. ليتبين بعدها قيام الشاب “ب.ر.س” البالغ من العمر 16 بإختطاف الطفل المبحوث عنه وكذا تعريضه للعنف بأحد البساتين.
وبعد التحريات والأبحاث، تم العثور على الطفل المختفي ملقى على الأرض و مغطى بقبعة معطفه. إلى جانب وجود اآثار كدمات وانتفاخ على مستوى الرأس و الوجه. و خيط حذاء مشدود حول رقبته. بالإضافة كذلك إلى آثار حروق على ملابسه، و العثور على حجر من الجبس استعمله الفاعل في ضرب الضحية.
كما قامت ذات المصالح بعدها بفتح تحقيقات معمقة، قدم على إثرها القاصر أمام قاضي التحقيق المكلف بقضايا الأحداث. أين توبع المدعو “ب،ر،س” عن جرم اختطاف قاصر وتعريضه للتعذيب. ومحاولة القتل العمدي مع سبق الاصرار و الترصد. ليصدر بعدها قاضي التحقيق المكلف بقضايا الاحداث في حق الفاعل وأمر بوضعه رهن الحبس المؤقت.