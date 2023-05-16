سكيكدة: فرقة مكافحة المخدرات توقف شخصين وتحجز 611 كبسولة ليريكا

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سكيكدة من الإطاحة بشخصين ، يبلغان من العمر 26 و 40 سنة تورطا في قضية ” حيازة أدوية ذات خصائص مؤثر عقلي و الممارسة الشبيهة لمهنة الصحة “.

المعنيان تم توقيفهما اثر دوريات راكبة لعناصر أمن يعملون بالزي المدني وسط المدينة ، حيث لفت انتباههم سيارة محل شبهة أين تم توقيفها، وبإخضاعها وركابها لعملية التفتيش الدقيق عثر بحوزتهم على كمية من المؤثرات العقلية ليتم تحويلهم إلى مقر أمن الولاية لاستكمال الإجراءات، عناصر الفرقة و بالتنسيق مع النيابة المحلية تم العثور على كمية أخرى لتصبح الكمية محجوزة تقدر بـ 611 قرص تعود للمشتبه بهما.

بعد استكمال ملفات الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف جزائي في حق المشتبه فيهما وتقديمهما أمام النيابة المختصة لدى محكمة سكيكدة عن قضية ” حيازة أدوية ذات خصائص مؤثر عقلي والمنشأ الأجنبي متأتية من التهريب لغرض البيع على درجة من الخطورة تهدد الصحة العمومية والممارسة الشبيهة لمهنة الصحة ” أين تم إيداعهما الحبس.