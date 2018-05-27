سكيكدة: فلاح يقتل جاره ويدفنه ببستانه بسبب خلافات مذهبية ومادية

قضت، اليوم، محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء سكيكدة، في حق المسمى “ب.ح” البالغ من العمر 52 ستة بعقوبة الإعدام، بعد متابعته بجناية القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد راح ضحيتها المسمى “ش. ح”.

وقائع هذه القضية، تعود إلى شهر مارس 2017، عندما تلقت فرقة الدرك الوطني ببلدية فلفلة بلاغ من المسمى “ش. ج” مفاده اختفاء شقيقه الضحية في قضية الحال.

والذي غادر المنزل العائلي باتجاه بستانه الكائن بجبل “الغوت” ببلدية حمادي كرومة غير أنه لم يعود واختفى عن الأنظار.

ليتم على اثر ذلك تشكيل فصيل امني يتكون من عناصر الدرك الوطني مدعمة بأفراد من الجيش الوطني الشعبي للبحث عن المعني على مستوى البستان مع تمشيط المكان لكن نتائج العملية كانت سلبية.

قبل أن يباشر عناصر الضبطية القضائية عملية سماع للمقريبن من الضحية، وملاك البساتين المجاورة لبستانه، وهو ما شد رجال الضبطية للمتهم ابذ ظهر عليه ارتباك كبير عند سماعه.

بعد أن نفى من علاقته بما حدث وصرح بأنه كان متواجدا بمكان عمله بالمتوسطة ولم يعلم بما حدث سوى من سكان المنطقة ، لكن ذلك أدى برجال الدرك الى وضعه تحت المراقبو أين تبين بأن المتهم تغيرت تصرفاته منذ تاريخ اختفاء الضحية

قبل أن يتم الاستماع لزوجة المتهم التي بدا عليها ارتباك كبير ، قبل أن تنهار وتقر بتورط زوجها في قتل الضحية.

وخلال المحاكمة لم يتمالك المتهم نفسه واعترف مباشرة بفعلته ، مرجعا ذلك إلى خلافات بينه وبين الضحية حول الارض واخرى مذهبية.

وصرح بأنه يومها، كان بمعية ابنيه ببستانه القريب من بستان الضحية قبل أن يتقدم الأخير منه ويحاول الدخول إلى البستان حاملا في يده “مزبر” ويع في حزامه،

حينها حملت حجرا ورميته به اصابه على صرده وعند عودته إلى الخلف سقط على ظهره وهو ما أدى إلى إصابته على مستوى رأسه، قبل أن يقوم بإخفاء الجثة دون وعي.