سكيكدة.. قاصر يقتل رب أسرة بطعنة خنجر

أقدم، قاصر ليلة أمس، على قتل رب اسرة من خلال توجيه ضربة خنجر قاتلة بمنطقة “غانمبة” التابعة إداريا إلى بلدية صالح بوالشعور بسكيكدة.

وحسب ما توفر من معلومات فإن الجاني وجه ضربة بسكين إلى صدر الضحية المسمى ” م ، ب ” الذي يعد أحد أقاربه أسقطته أرضا ليتم نقله إلى المستشفى أين فارق الحياة متأثرا بالجرح الذي خلفته ضربة الخنجر.

من جهتها باشرت مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد أسباب الحادثة التي جاءت حسب مصادر محلية بسبب خلاف بسيط تحول إلى شجار انتهى بجريمة قتل.