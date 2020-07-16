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سكيكدة.. قتيلان و3 جرحى في حادث مرور ببلدية جندل سعدي محمد

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سكيكدة.. قتيلان و3 جرحى في حادث مرور ببلدية جندل سعدي محمد
بقلم مصطفى.ق

قتل شخصان وأصيب 3 آخرون في حادث مرور وقع اليوم الخميس في حادث مرور وقع  ببلديةجندل سعدي محمد بدائرة عزابة شرق ولاية سكيكدة.

الحادث تمثل اصطدام بين سيارتين سياحيتين على الطريق الولائي رقم 6 ببلدية جندل سعدي محمد بدائرة عزابة حسب ما علم من الحماية المدنية.

الضحيتين رجل وفتاة يبلغان من العمر 28 و 20 سنة كانا على متن سيارة تحمل ترقيم ولاية قالمة، حيث توفيا بعين المكان و تم نقل جثتيهما إلى المصلحة المعنية بمستشفى محمد داندان بعزابة فيما نقل الجرحى الذين تتراوح اعمارهم 25 و35 سنة إلى نفس المستشفى و هم يعانون من جروح و آلام عدة.

وفتحت المصالح المعنية المختصة إقليميا تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.


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