سكيكدة.. قتيلان و3 جرحى في حادث مرور ببلدية جندل سعدي محمد

قتل شخصان وأصيب 3 آخرون في حادث مرور وقع اليوم الخميس في حادث مرور وقع ببلديةجندل سعدي محمد بدائرة عزابة شرق ولاية سكيكدة.

الحادث تمثل اصطدام بين سيارتين سياحيتين على الطريق الولائي رقم 6 ببلدية جندل سعدي محمد بدائرة عزابة حسب ما علم من الحماية المدنية.

الضحيتين رجل وفتاة يبلغان من العمر 28 و 20 سنة كانا على متن سيارة تحمل ترقيم ولاية قالمة، حيث توفيا بعين المكان و تم نقل جثتيهما إلى المصلحة المعنية بمستشفى محمد داندان بعزابة فيما نقل الجرحى الذين تتراوح اعمارهم 25 و35 سنة إلى نفس المستشفى و هم يعانون من جروح و آلام عدة.

وفتحت المصالح المعنية المختصة إقليميا تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.