سكيكدة: قتيل و3 جرحى في إنحراف وإنقلاب سيارة بقرية صالح الشبل

لقي شخص حتفه وأصيب 3 اخرين بجروح إثر حادث مرور وقع اليوم على مستوى الطريق الولائي رقم 12 بسكيكدة.

وحسب مصالح الحماية المدنية الحادث وقع على الساعة 17سا و 58د بقرية صالح الشبل في الطريق الولائي رقم 12.

وتمثل في إنحراف وإنقلاب سيارة من نوع بيجو 308 ما خلف عن وفاة شخص يبلغ من العمر 25 سنة في عين المكان.

وإصابة 3 اشخاص بجروح متفاوتة الخطورة تتراوح اعمارهم من 18-38سنة قدمت لهم الاسعافات الأولية في عين المكان .

وتم نقلهم من طرف إلى مستشفى سكيكدة بينماحولت الضحية الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سكيكدة.

في حين فتحت المصالح الدرك الوطني تحقيقا في الحادث.