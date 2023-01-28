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سكيكدة: قرى محاصرة ومؤسسات تربوية مشلولة بسبب التساقط الكثيف للثلوج

بقلم النهار أونلاين
سكيكدة: قرى محاصرة ومؤسسات تربوية مشلولة بسبب التساقط الكثيف للثلوج
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