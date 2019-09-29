سكيكدة.. قوات خفر السواحل تحبط رحلة هجرة غير شرعية بشاطئ راس الحديد بالمرسى

علمت “النهار” أن قوات خفر السواحل بسكيكدة، قد تمكنت في الساعات الأولى من صباح اليوم، من إحباط محاولة رحلة هجرة غير شرعية لـ 16 شابا.

وينحدر الشباب 16 من ولاية سكيكدة، انطلقوا من شاطئ رأس الحديد بلدية المرسى أقصى شرقي سكيكدة.

وحسب ما توفر من معلومات، فإن الرحلة تم احباطها بعد رصد القارب ليلا على بعد 15 ميل بحري شمال شاطئ رأس الحديد ببلدية المرسي.

ليتم مباشرة الاجراءات المعمول بها و توقيف الحراقة اللذين كانوا على متن قارب خشبي، هذا وسيتم لاحقا تقديم الموقوفين امام الجهات القضائية المختصة إقلييميا.

وفي ذات السياق يدور حديث في عديد بلديات المصيف القلي غربي الولاية عن وصول حوالي 36 حراقا، الى جزيرة سردينا الايطالية. بعد نجاح رحلات هجرة غير شرعية لـ 3 قوارب كان على متنها المعنيون اللذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 37 سنة، انطلقت من شاطئ عين الداموس ببلدية خناق مايون غرب ولاية سكيكدة.