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سكيكدة: مجهولون يعتدون على فلاح ويسلبونه سيارته بجندل سعدي محمد

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سكيكدة: مجهولون يعتدون على فلاح ويسلبونه سيارته بجندل سعدي محمد
بقلم محمد حمادة

استقبلت، زوال اليوم، مصلحة الإستعجالات الطبية بالمؤسسة الاستشفائية محمد دندان بعزابة ولاية سكيكدة، فلاح في العقد الخامس من العمر

متأثرا بجروح، في أنحاء متفرقة من جسمه، إثر تعرضه لاعتداء من طرف جماعة أشرار، سلبته سيارته على مستوى بستانه،

بمنطقة “الصفية” ببلدية جندل سعدي محمد، حيث أنه وحسب ما توفر من معلومات، فإن الضحية المسمى (ب،ح) تعرض لاعتداء،

عندما كان يمارس نشاطه الفلاحي بمنطقة الصفية، قبل أن يتعرض لاعتداء من قبل محهولين بالضرب باستعمال أسلحة بيضاء،

قبل أن يسلبوه سيارته، ويلوذوا بالفرار إلى وجهة مجهولة، حيث باشرت مصالح الدرك الوطني لبلدية جندل، تحقيقا لتحديد هوية الفاعلين.


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