سكيكدة.. مداهمة وكر للشعوذة وتوقيف حوالي 20 إمرأة بعزابة

أخبار الجزائر
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سكيكدة.. مداهمة وكر للشعوذة وتوقيف حوالي 20 إمرأة بعزابة
بقلم محمد حمادة

أقدم عناصر أمن دائرة عزابة بسكيكدة، على مداهمة وكر للشعوذة بحي خوجة مزغاش المجاور لمتوسطة محمد الغسيري بوسط المدينة.

وتمكن عناصر الامن خلال العملية من توقيف حوالي 20 إمرأة كن بالمكان وحجز بعد لوازم ممارسة هذه الطقوس.
وحسب المعلومات المتوفرة فإن العملية جاءت إثر معلومات تحصلت عليها مصالح الأمن تفيد بوجود وكر للشعوذة بهذا الحي.

لتتم بعد ذلك عملية المداهمة التي مكنت من توقيف المعنيات تتقدمهمن السيدة المشتبه فيها بممراسة الشعوذة مقابل أموال.
هذا ولا تزال التحقيقات متواصلة مع الموقوفات لتحديد موقفهن في القضية.


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