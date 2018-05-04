سكيكدة..مزارع ينتفض على تحويل أرضه الزراعية إلى سكنات

طالب فلاح من ولاية سكيكدة تدخل السلطات المحلية لمنع تحويل أرضه الزراعية التي تحتوي على 10 آلف شجرة مثمرة إلى سكنات.

وأوضح في فيديو نشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنه هنالك أشخاص أتو وقاموا بتصوير المستثمرة الفلاحية لإقتلاعها وبناء سكنات عليها بطريقة غير شرعية.

وبعد أن تقدموا إليه على أن الأرض الفلاحية شاغرة ليس لديها أهلها، كشف عن وثائق تؤكد أنها ملك لهم.

وذكر أن أصحاب الأرض استلموها عام 1987 ويحوزون على عقد ملكية، منوها إلى أن هذه الأرض شغلها أهلها لمدة 50 عاما.

وفي الأخير طلب من وزير الفلاحة ووالي سكيكدة التدخل لإنقاذ أرضه.