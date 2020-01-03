سكيكدة.. مسابقة خارجية لتوظيف الملازمين الأوائل للشرطة

أعلنت مديرية أمن ولاية سكيكدة عن إفتتاح المسابقة الخارجية على أساس الشهادة، لتوظيف الملازمين الأوائل للشرطة.

وقالت مديرية أمن الولاية ان التوظيف مفتوح للذكور فقط البالغين من العمر 22 سنة على الأقل و25سنة على الأكثر المتحصلين على الشهادة الليسانس أومهندس على الأقل في التخصصات الإعلام الألي، الإلكترونيك، الإلكتروتقني، اللغة الانجليزية.

تودع الملفات من قبل المواطنين الراغبين بالترشح بصفة شخصية على مستوى مكتب التوظيف بمدينة سكيكدة بالنسبة للقاطنين بدائرة سكيكدة وعلى مستوى أمن الدوائر بالنسبة للقاطنين بالدوائر و بلدياتها إبتداءا من تاريخ 6 جانفي إلى غاية 27 جانفي الجاري.

إستمارة الترشح متوفرة عبر الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للأمن الوطني عبر الرابط: https://www.algeriepolice.dz/IMG/pdf/9/5/5/concour_ar2-1.pdf