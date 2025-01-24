سكيكدة: مناوشات تنتهي بجريمة قتل بحي قوس قزح

إهتز حي قوس قزح بسكيكدة، ليلة أمس، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب في العقد الثاني من العمر بعد تعرضه للضرب بآلة حادة من طرف شاب آخر من نفس الحي مسبوق قضائيا.

وحسب ما توفر من معلومات فإن الحادثة بدأت بمناوشات بين الطرفين. والتي سبقتها في وقت سابق مناوشات، لاتزال أسبابها مجهولة.

قبل أن تتطور الأمور إلى الضرب. ويتعرض الضحية إلى ضرب بآلة حادة أصيب على إثرها بإصابات خطيرة أدت إلى وفاته بمستشفى المدينة.

إلى ذلك تبقى التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن كفيلة بتوفيق الجاني الموجود في حالة فرار وتحديد ملابسات الحادثة.