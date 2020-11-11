سكيكدة..منع استعمال الطاولات والكراسي في المقاهي والمطاعم للوقاية من كورونا

أصدر والي ولاية سكيكدة، عبد القادر بن سعيد، قرارا يقضي بمنع استعمال الطاولات والكراسي داخل المقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع ومحلات بيع الحلويات والمرطبات.

وحسب بيان مصالح الولاية، فإن هذا القرار الذي إقترحه مدير التجارة، يمنع أيضا استغلال الفضاءات الخارجية، ويكتفي البائع بتقديم المأكولات والمشروبات للمستهلك عن طريق الأخد.

وأوضح المصدر نفسه، أن مخالفي هذا القرار سيتعرضون للمتابعة القضائية مع الغلق الإداري للمحل التجاري.

هذا وتم تكليف الأمين العام للولاية، رئيس أمن الولاية، قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، مدير التجارة، رؤساء الدوائر، ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، بتنفيد هذا القرار الذي يبلغ وينشر في مدونة القرارات الولائية.