سكيكدة.. مواصلة عملية البحث عن الصياد المفقود بالبحر لليوم الثامن

تواصل فرق الحماية المدنية في سكيكدة، عملية البحث عن الصياد المفقود في البحر، اليوم الأربعاء، لليوم الثامن على التوالي.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فقد استأنفت كل من الوحدات العملية الرئيسية تمالوس ورمضان جمال والقل وعزابة عملية البحث.

ويرافقهم في ذلك، كل من غطاسي الوحدة البحرية للحماية المدنية، وفرق الدعم لكل من ولايتي عنابة وجيحل.

وأشار البيان، إلى إن صعوبة المسالك كون المنطقة جبلية والشاطئ صخري، وانعدام شبكة الاتصالات بالمنطقة، يصعب من عملية البحث.

هذا ويشارك في عملية البحث، غطاسين هاوين ومتطوعين من مختلف ولايات الوطن.

ويشرف على هذه العملية، مدير الحماية المدنية لولاية سكيكدة العقيد براهيم محمدي.