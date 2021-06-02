سكيكدة: مواطنون ينقذون شابين من الغرق

أخبار الجزائر
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سكيكدة: مواطنون ينقذون شابين من الغرق
بقلم نسرين محفوف

تدخلت إسعافات الحماية المدنية لولاية سكيكدة، اليوم الأربعاء، وعلى الساعة 14سا و38د، لأجل غريقين في البحر. بالمكان المسمى شاطئ العربي بن مهيدي مركز رقم 2.

وحسب بيان مديرية الحماية المدنية لولاية سكيكدة، فقد تم إنقاذ الشابين من غرق حقيقي من طرف المواطنين. قبل وصول اسعافات الحماية المدنية، ولحسن الحظ كانا في حالة جيدة.

وذكرت مصالح الحماية المدنية لولاية سكيكدة، بأن شواطئ سكيكدة غير محروسة وغير مسموحة السباحة. وهذا بسبب عدم انطلاق الموسم الاصطياف. وخصوصا شاطئ العربي بن مهيدي. الذي يعتبر من اخطر الشواطئ لأنه شاطئ مفتوح وذو تيارات قوية.


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