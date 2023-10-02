سكيكدة: نجاة 6 حراڨة وآخرين في عداد المفقودين إثر انقلاب قاربهم

نجا 6 شبان حراقة من موت محقق بعد انقلاب قاربهم بسكيكدة. فيما لا يزال 9 آخرين في عداد المفقودين.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار أونلاين”، فإن 6 شبان حراقة نجوا من الموت بأعجوبة، فيما لا يزال حوالي 9 من رفاقهم في عداد المفقودين. إثر انقلاب قارب كانوا على متنه في رحلة هجرة غير شرعية باتجاه الضفة الأخرى.

وحسب ذات المصادر، فإن الحراقة انطلقوا يوم الجمعة الماضي من أحد شواطيء الجهة الشرقية من الولاية. قبل أن ينقلب بيهم القارب الذي كانوا على متنه.