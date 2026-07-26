سكيكدة.. نداء للجمهور بخصوص شخص متورط في تهريب المهاجرين

وجهت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بجندل سعدي محمد، نداءً للجمهور، بخصوص شخص متورط في قضية تهريب المهاجرين عبر جماعة إجرامية دولية منظمة، وتعريض حياة قاصر للخطر.

وجاء في البيان أنه طبقا لأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 26 الفقرة رقم 06، وعملا بالإذن الصادر عن السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عزابة، تنهي المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسكيكدة، ممثلة في الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بجندل سعدي محمد إلى علم المواطنين أن الشخص الظاهر في الصورة المسمى (ب ، هـ) المدعو طاسيلي متورط في قضية تهريب المهاجرين عبر جماعة إجرامية دولية منظمة وتعريض حياة قاصر للخطر.

وأضاف البيان أن “قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسكيكدة توجه نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية السالف ذكره أو تعامل معه التقرب إلى الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بجندل سعدي محمد (مجموعة سكيكدة) أو أقرب فرقة إقليمية للدرك الوطني عبر التراب الوطني أو نيابة الجمهورية لدى محكمة عزابة، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.