سكيكدة: هكذا إصطاد تاجرا عصابة حاولت السطو على محله جهارا نهارا

في حدود الساعة الخامسة من مساء اليوم دخل شابين إلى محل لبيع الملابس الجاهزة بشارع الإخوة كافي وسط الحروش بسكيكدة.

في البداية كانت الأمور عادية، زبائن يتجولون في المحل بغرض شراء بعض الألبسة في الظاهر.

نقطة التحول هي إقدام احد هؤلاء على سرقة قميص ووضعه تحت معطفه، هنا تفطن صاحب المحل الذي حاول منعه.

لكن المعتدين قاموا بسل أسلحة بيضاء مختلفة محاولين الاعتداء عليه، والتخلص منه، لكنه تمكن من اصطيادهما عندما فر خارج المحل.

وقام بغلق الباب الخارجي للمحل مستعينا بالجيران من أصحاب المحلات وكذا المارة بالشارع.

ما جعل المعتديان يقعان في المصيدة، بعدها تم إخطار أمن الحروش اللذين حاصرو المحل قبل فتحه وإلقاء القبض على الفاعلين.

وهما شابين يبلغان من العمر 28 و33 سنة ينحدران من ولاية قسنطينة.