سكيكدة: هكذا كان السطو المسلح على مجوهراتي بقلب المدينة

في حدود الساعة 17:45 أقدم 3 أشخاص على تنفيذ عملية سطو مسلح على محل مجوهراتي بحي الممرات بقلب عاصمة الولاية سكيكدة.

وحسب مصادرالنهار فإن المعتدون قسموا العملية إلى جزئين حيث دخل إثنين منهم إلى داخل المحل أين حاصروا صاحبه في الداخل.

فيما قام الشاب الآخر باطلاق عيار ناري على واجهة المحل قصد تحطيم الزجاج لأجل سرقة المجهورات الموجودة بالواجهة من جهة.

وزرع الرعب في صاحب المحل الذي لم يرضخ إلى الأمر، بعدها تطورت الأمور خاصة بعد أن انتباه المارة وأصحاب المحلات المجاورة لوجود أمر غير عادي.

تطور الأمور كان بسرعة ما جعل جعل المعتدون يقومون باطلاق عيار ثاني وثالث على واجهة المحل قصد خطف مصوغات.

وهو ما كان قبل أن يفروا وسط الحي المجاور وهو حي ” الإخوة ساكر” المعروف بكامي وسط ملاحقة بعض المواطنين.

حتى تمكنوا من توقيف إثنين منهم يبلغان من العمر 26 و27 ينحدران من ولاية سكيكدة حسب ما توفر من معلومات.

رغم إستعمالهما للسلاح الناري مرة أخرى، قصد زرع الرعب والتمكن من الهروب، ما تسبب في إصابة أحد مطارديهم وهو شاب يبلغ من العمر 33 سنة.

ورغم ذلك تواصلت المطاردة ليتم توقيف معتديان بمساعدة مصالح الأمن، و حجز السلاح الناري المستعمل ” محشوشة” .

مع حجر كامل المسروقات التي كانت بحوزتهما.

قبل أن يتم تحويلهما إلى مقر الأمن لمباشرة التحقيقات في الحادثة التي كانت على بطريقة هيليودية.

لأجل تحديد ملابساتها وتوقيف الشريك الثالث الذي لا يزال في حالة فرار.

حتى أن أصحابي المحلات التجارية المجاورة، وسكان الحي اللذين التقيناهم لازالو لم يصدقو بعد ما حدث.