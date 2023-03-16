سكيكدة: هلاك شاب غرقا بشاطئ سطورة ونجاه آخر بأعجوبة

تدخل، مصالح الحماية المدنية بعاصمة ولاية سكيكدة، مساء اليوم، لنقل غريق متوفي، يبلغ من العمر 25 سنة، ينحدر من دائرة الحروش، من الشاطئ العسكري بكورنيش سطوة، إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المدينة.

وفي ذات العملية، تم نقل شاب آخر يبلغ من العمر 21 سنة، حالة كان في صدمة وهلع، كان برفقة الضحية الغريق. بعدما قدمت له الإسعافات الأولية في عين المكان وتم نقله إلى مستشفى سكيكدة.

وحسب ما توفر من معلومات فإن المعنيان كان في رحلة استجمام وسباحة. قبل أن يغرق احدهما وينجو الأخر بأعجوبة بعد تدخل بعد المواطنين اللذين كانوا بالمكان.