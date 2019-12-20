سكيكدة.. هلاك شقيقين في حادث إصطدام قطار بسيارة بقرية واد حميمين بعزابة

قُتل شقيقان اثر حادث إصطدام سيارتهما بقطار على مستوى قرية واد حميمين الواقعة بين بلديتي عين شرشار و عزابة.

وحسب ما توفر من معلومات لـ “النهار أون لاين”، فإن الضحيتين وهما “ن. أ” البالغ من العمر 36 سنة و ” أ.أ ” البالغ من العمر 17 سنة.

الشقيقان كانا يحاولان عبور ممر غير محروس على السكة الحديدية على مستوى القرية المذكورة قبل أن يصدم القطار سيارتهما ويجرها لمسافة طويلة ويتوقف.

وفي وقت تم تحويل جثتي الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد دندان بعزابة، باشر أفراد فرقة الدرك الوطني لعزابة تحقيقا لتحديد ملابسات هذا الحادث الأليم.