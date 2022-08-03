سكيكدة.. هلاك طفلين غرقا بشاطئ قرباز

لفظ، مساء اليوم، طفلين أنفاسهما الأخيرة على مستوى الشاطيء رقم 05 الغير محروس و ممنوع السباحة ببلدية جندل محمد سعدي شرقي ولاية سكيكدة.

وحسب ما توفر من معلومات فإن الطفلين البالغين من العمر البالغين 15و 16 سنة وينحدران من بلدية عزابة، كانا في رحلة استجمام رفقة العائلة قبل أن تختطفهما أمواج البحر، رغم انتشالهما من طرف مواطنين، غير أنهما توفيا.

هذا وقد تم تحويل جثتيهما الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عزابة.

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