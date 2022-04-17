سكيكدة: هلاك طفل داخل حمام المنزل اختناقا بالغاز في الحروش 

اهتز، قبل دقائق من موعد الإفطار، حي أول نوفمبر بالحروش في سكيكدة. على وقع هلاك طفل يبلغ من العمر 10 سنوات يدعى (د، أ ) داخل حمام البيت اختناقا بغاز أكسيد الكاربون منبعث من يخان الماء.

وحسب ما توفر من معلومات فإن الضحية كان داخل الحمام قبل أن يفقد الوعي. ما تسبب في تأخره عن الخروج وهو ما أدى بالعائلة إلى كسر الباب أين عثروا عليه مرميا داخلا. قبل أن يقوموا بنقله إلى العيادة المعددة الخدمات بالمدينة.

أين فارق الحياة متأثرا باستنشاقه للغاز المنبعث من سخان الماء ـ بحسب ذات المعلومات ـ في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات التي باشرتها الجهات الأمنية المختصة.

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لقي 4 اشخاص مصرعهم، امسية اليوم السبت، اثر اختناقهم بالغاز بمسكنهم العائلي بحي زعروة بولاية تيارت.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية من اجل هذا الحادث الذي وقع على الساعة 20.45.

اين تم نقل جثث الضحايا الاربع (من عائلة واحدة) الى مصلحة حفظ الجثث، فيما تم العثور على شخصان آخران من نفس في حالة فقدان وعي.

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