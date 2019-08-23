سكيكدة.. هلاك عسكريين وإصابة 4 أشخاص في حادث بالطريق السيار في الحروش

لقي عسكريان حتفهما، مساء أمس الخميس، في حادث مرور على مستوى الطريق السيار شرق غرب، شطر ولاية ةسكيكدة.

الحادث وقع بالضبط في قرية السعيد بوصبع ببلدية الحروش، جنوبي ولاية سكيكدة.

العسكريان، الأول برتبة عريف أول يدعى قويدر محمد يبلغ من العمر 38 سنة، ينحدر من ولاية الشلف، والثاني يدعى عبد الرحمن شايب يبلغ من العمر 29 سنة، ينحدر من ولاية غليزان.

فيما أصيب 4 مدنيين تتراواح أعمارهم بين 29 و 35 سنة، بجروج متفاوتة الخطورة.

وحسب ما توفر من معلومات لـ “النهار أون لاين”، فإن الحادث نجم اثر اصطدام، سيارتين سايحيتين واحدة أكسنت و أخرى باسات.

وتم تحويل الضحايا الى المصالح المختصة بنستشفى الحروش، قبل تحويل حثتي العسكريين إلى المسشتفى العسكري بقسنطينة.

إلى ذلك باشرت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لتحديد الأسباب الحقيقية للحادث.