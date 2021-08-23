سكيكدة..والي الولاية يرفع دعوة قضائية ضد أحد الأشخاص شتمه عبر صفحة فايسبوك

أكد عبد القادر بن سعيد والي ولاية سكيكدة، بأنه رفع دعوة قضائية ضد أحد سكان الحي القصديري لعرايس ببلدية فلفلة اعتدى على شخصه لفظيا، خلال الاحتجاجات الأخيرة التي نظمها سكان الحي المذكور مؤخرا، للمطالبة بترحيلهم.

جاء هذا على هامش الاجتماع الذي نظمته السلطات الولائية، مساء اليوم، حول ملف السكن بالولاية، على رأسها ملف ترحيل سكان حي العرايس، وأضاف المسؤول الأول على الجهازو التنفيذي للولاية، بأن الإحتجاج والمطالبة بالحقوق أمر يكفله الدستور الجزائري، لكن الإعتداء على الآخرين بشتى الطرق، يعاقب عليه ذات القانون أيضا، مؤكدا أنه تم رفع دعوة قضائية بالشخص المعني و بصاحب او أصحاب الصفحة الني نشرت الإعتداء اللفظي.

يذكر أن الاجتماع خصص لدراسة كيفية ترحيل سكان حي صالح شبل و العرايس ببلدية فلفة.