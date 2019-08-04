سكيكدة: وزير العمل يدشن المقر الجديد لفرع مفتشية العمل بعزابة

دشن وزير العمل، تيجاني حسان هدام، المقر الجديد لفرع مفتشية العمل ببلدية عزابة، ولاية سكيكدة.

وخلال زيارة العمل التي قادته اليوم الأحد، الى الولاية، أكد على أهمية أنسنة العلاقات مع المواطنين، والسهر على توفير ظروف الاستقبال الجيدة، والإجابة على انشغالاتهم.

من جانب آخر، كرم تيجاني، العمال من ذوي الاحتياجات الخاصة الموظفين في الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، نظير المجهودات المبذولة من طرفه لإدماج هذه الفئة من المجتمع، وتمكنيهم من الحصول على حياة عادية.

للإشارة الوزير كان قد أعطى تعليمات شهر جويلية الماضي برفع نسبة توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى القطاع إلى 1.5 % ، مع العلم أن النسبة القانونية هي 01 %.