سكيكدة .. وصول 17 حراقا إلى إيطاليا انطلقوا من سواحل القل

علم، تلفزيون النهار أن 17 مهاجرا غير شرعي انطلقوا من سواحل القل غربي ولاية سكيكدة، وصلوا إلى إيطاليا، صباح هدا اليوم.

وحسب ما علم من محيط الحراقة الدين تتراوح أعمار هم بين 35 و 50 سنة ينحدرون من بلديات قنواع، القل وسكيكدة، انطلقوا فجر أمس من شاطئ بوقارون ببلدية القل غربي ولاية سكيكدة، على متن زورق صيد صغير.